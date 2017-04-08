Армянская тяжелоатлетка Татев Акопян завоевала вторую бронзу ЧЕ
8 апреля 2017 - 14:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская тяжелоатлеткаТатев Акопян (90 кг) завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы на проходящем чемпионате Европы в Хорватии.
7 апреля женская сборная Армении по тяжелой атлетике завершила выступление на проходящем в Хорватии чемпионате Европы.
В последний день соревнований, 7 апреля, в борьбу вступила Татев Акопян (90 кг). 21-летняя спортсменка с результатом 230 (105+125) кг в двоеборье завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. Татев также удостоилась малой бронзы в рывке (105 кг), сообщает НОК РА.
Ранее в весовой категории 75 кг Сона Погосян завоевала бронзовую медаль в двоеборье и малое серебро в толчке.
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