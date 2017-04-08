Ученые обнаружили атмосферу вокруг похожей на Землю планеты

PanARMENIAN.Net - Астрономы обнаружили атмосферу вокруг планеты, похожей на Землю. Это небольшая экзопланета, известная как GJ 1132b, с радиусом в 1.4 земных находится от нас на расстоянии в 39 световых лет. Результаты нового исследования планеты GJ 1132b опубликованы в Astronomical Journal.

Наблюдая за ней, ученые пришли к выводу, что она окружена густым слоем газообразных испарений - то ли водяных, то ли метановых, или того и другого. Обнаружение атмосферы и ее описание является важной частью поисков жизни за пределами Солнечной системы. Однако вряд ли она обитаема, так как температура у поверхности планеты составляет 370 С.

«Насколько мне известно, самые жаркие температуры, которые органическая жизнь способна вынести на Земле, составляют 120 С, а это гораздо «холоднее», чем та планета», - говорит Джон Саутворт, старший научный сотрудник Килского университета в английском графстве Стаффордшир, пишет BBC.

Об обнаружении планеты GJ 1132b впервые было объявлено в 2015 году. Она находится в созвездии Паруса в Южном полушарии неба. По величине она похожа на Землю, однако размер звезды, вокруг которой она вращается, гораздо меньше, а сама звезда холоднее и не такая яркая, как Солнце.

При помощи телескопа, установленного в Европейской Южной обсерватории в Чили, ученые смогли изучить эту планету, регистрируя диапазоны излучаемых звездой волн по мере того, как планета совершала обороты вокруг нее.

«Из-за этого (движения) ее звезда выглядит гораздо менее ярко, и это вообще хороший способ обнаружения движущихся планет - так мы эту и распознали», - сказал Джон Саутворт.

Поскольку разные молекулы, находящиеся в атмосфере планеты - если она вообще имеется, - преломляют свет по-разному, это позволяет ученым изучать их химический состав, когда планета проходит на фоне своей звезды.

«Есть вероятность, что это «водный мир» с атмосферой из горячего пара», - сказал руководитель группы. Ученые говорят, что это важная находка, даже несмотря на то, что на данной конкретной планете вряд ли есть жизнь.

«Что мы продемонстрировали, так это то, что у планет, вращающихся вокруг звезд малой массы, может быть атмосфера, а поскольку их во Вселенной очень много, то вероятность того, что на одной из них есть жизнь, возрастает», - поясняет Саутворт.