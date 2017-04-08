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Турецкий премьер призвал США сосредоточиться на создании зон безопасности в Сирии

Турецкий премьер призвал США сосредоточиться на создании зон безопасности в Сирии
8 апреля 2017 - 14:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 8 апреля в ходе телефонного разговора призвал вице-президента США Майкла Пенса сосредоточиться на работе по созданию зон безопасности в Сирии.

«Мы ждем, что по сирийской проблематике будет усилена работа. Необходимо сосредоточиться на работе по созданию зон безопасности в Сирии. Мы готовы оказать любую помощь по сирийским вопросам», - сказал Йылдырым, передаетТАСС.

6 апреля ВС США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценил ракетный удар США по сирийской авиабазе в Хомсе, подчеркнув, что необходимы дальнейшие меры противодействия режиму Сирии.

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Tass.ru. Премьер Турции призвал США сосредоточиться на создании зон безопасности в Сирии
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