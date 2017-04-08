Армения впервые примет участие в конкурсе ПВО «Ключи от неба»

PanARMENIAN.Net - Армения в 2017 году будет участвовать в конкурсе ПВО «Ключи от неба». Об этом 8 апреля сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

«В 2017 году к нам подключается Алжир, Иран и Армения, поэтому будет гораздо сложнее», — сказал он журналистам, передает РИА Новости.

Помимо этого, в конкурсе примут участие команды из Китая, Белоруссии, Казахстана.

По словам генерала, сейчас в войсках идет подготовка к всеармейскому этапу конкурса «Ключи от неба», который определит лучшие российские боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300ПМ, С-300ПС, боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Они представят нашу страну на международном конкурсе «Ключи от неба-2017».

«Мы учли особенности проведения конкурса в 2016 году, и обещаю, что в 2017 году он станет более динамичным и зрелищным», — добавил генерал.

В 2016 году команды из России заняли первые места на международном конкурсе зенитчиков «Ключи от неба». Соревнования проходили на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.