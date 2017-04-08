Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом Европы
8 апреля 2017 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом Европы в весовой категории 150 кг.
Чемпионат проходит в Хорватии.
В весовой категории 150 кг победу одержал армянский спортсмен Симон Мартиросян. Об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.
С результатом 414 (184+230) кг в двоеборье армянский тяжелоатлет занял 1-ое место. В этой весовой категории другой представитель Армении – Самвел Гаспарян – с результатом 375 (165+210) кг в двоеборье занял 6-е место.
8 апреля вечером в весовой категории +105 кг выступят Гор Минасян и Рубен Алексанян.
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