Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
8 апреля 2017 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Возглавляемая Заруи Постанджян партия «Страна абрикоса» распространила заявление, сообщив об участии в предстоящих 14 мая выборах в Совет старейшин Еревана.
«Поздравляем наших сторонников и армян диаспоры в связи с тем, что партия «Страна абрикоса» представила заявку на участие в предстоящей политической борьбе.
Наша цель заключается в том, чтобы ответственная и обязывающая должность мэра столицы всего армянства – Еревана – служила в интересах народа.
Партия «Страна абрикоса» по решению Собрания примет участие в политическом процессе по формированию Совета старейшин Еревана по собственному списку, который возглавит Заруи Постанджян», – говорится в заявлении партии.
Ранее стало известно, что Армянская Революционная Федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) , партия «Армянское возрождение», блок «Оганян-Раффи-Осканян» приняли решение не участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана.
Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая.
Агиткампания к выборам в Совет старейшин Еревана пройдет с 21 апреля по 12 мая 2017 года.
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