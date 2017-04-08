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В США сотни тысяч человек вышли на акции протеста против ракетного удара по Сирии

В США сотни тысяч человек вышли на акции протеста против ракетного удара по Сирии
8 апреля 2017 - 17:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотни человек приняли участие в прошедших в Нью-Йорке и других городах акциях протеста против решения президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии.

Демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower на Манхэттене, а также на площади Юнион-сквер. Они выкрикивали антивоенные лозунги, пишет RT со ссылкой на NBC News.

Кроме того, некоторые протестующие усомнились в правдивости заявления американских властей, что за химической атакой в Идлибе якобы стоит президент Сирии Башар Асад.

Демонстранты держали плакаты с лозунгами «Руки прочь от Сирии» и «Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение, а не на войну в Сирии».

В ночь на 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Американские военные выпустили более 50 ракет «Томагавк». Погибли четверо сирийских военнослужащих и 10 мирных жителей.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

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RT: В Нью-Йорке прошли акции протеста против ракетного удара США по Сирии
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