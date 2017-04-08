В США сотни тысяч человек вышли на акции протеста против ракетного удара по Сирии
8 апреля 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотни человек приняли участие в прошедших в Нью-Йорке и других городах акциях протеста против решения президента США Дональда Трампа о ракетном ударе по Сирии.
Демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower на Манхэттене, а также на площади Юнион-сквер. Они выкрикивали антивоенные лозунги, пишет RT со ссылкой на NBC News.
Кроме того, некоторые протестующие усомнились в правдивости заявления американских властей, что за химической атакой в Идлибе якобы стоит президент Сирии Башар Асад.
Демонстранты держали плакаты с лозунгами «Руки прочь от Сирии» и «Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение, а не на войну в Сирии».
В ночь на 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Американские военные выпустили более 50 ракет «Томагавк». Погибли четверо сирийских военнослужащих и 10 мирных жителей.
До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.
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