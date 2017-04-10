NRC: В Южном Судане людям во избежание голода приходится питаться листвой деревьев
10 апреля 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Кризис в Южном Судане привел к катастрофическим последствиям: население страны, даже в тех районах, где не был объявлен голод, вынуждено питаться листьями с деревьев, чтобы хоть как-то избежать голода. Об этом заявили представители Норвежского совета по делам беженцев (NRC) после посещения кризисных районов страны.
«Употребляя в пищу едва съедобные дикорастущие продукты, сообщества пытаются выжить в продовольственном кризисе»,- отметил глава NRC в Южном Судане Рехана Завар.
«Горькие листья, которые употребляют в пищу семьи, с которыми мы говорили, растут на дереве лалоп (Баланитес египетский) и имеют ограниченную питательную ценность. Питаться ими долго невозможно»,- добавил он.
Жители одного из голодающих сел жалуются, что детям приходится есть листья, потому что не хватает пищи, и частое употребление этих листьев вызывает у некоторых детей приступы диареи. По словам жителей села, листьями питается около 40% населения, около половины едят свои запасы семян.
NRC после объявления голода в некоторых районах Южного Судана помогла более 100 000 человек, пострадавших от продовольственного кризиса.
Гуманитарный кризис в Южном Судане стал следствием вооруженного конфликта, который начался в декабре 2013 года. Вражда возникла между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его бывший заместитель Риек Машар, возглавивший повстанческое движение.
По данным ООН, за время конфликта в Южном Судане погибли не менее 10 тыс человек и более 7 млн нуждаются в гуманитарной помощи.
Photo. Geno Teofilo/NRC
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