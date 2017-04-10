Фестиваль вина «Арени» пройдет в Армении в начале октября

PanARMENIAN.Net - Традиционный фестиваль вина «Арени» пройдет в Вайоцдзорской области Армении в первую субботу октября. Об этом сообщила директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян.

При этом она отметила, что проведение этого мероприятия положительно сказывается на развитии области, в целом.

«Когда мы только начинали фестиваль вина в Арени, там действовало всего два маленьких винных завода. Сейчас - уже три завода, также есть сушильня. Благодаря фестивалю, Вайоцдзорская область за эти восемь лет стала популярнее и привлекательнее для инвесторов», – сказала она на пресс-конференции, передает

Манукян также напомнила, что в 2017 году планируется проведение совершенно нового и уникального мероприятия «Дни вина», которое пройдет 5-6 мая в армянской столице.

Директор фонда добавила, что у Армении есть большой потенциал для развития гастротуризма.