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Фестиваль вина «Арени» пройдет в Армении в начале октября

Фестиваль вина «Арени» пройдет в Армении в начале октября
10 апреля 2017 - 18:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Традиционный фестиваль вина «Арени» пройдет в Вайоцдзорской области Армении в первую субботу октября. Об этом сообщила директор фонда «Фестиваль Арени» Нуне Манукян.

При этом она отметила, что проведение этого мероприятия положительно сказывается на развитии области, в целом.

«Когда мы только начинали фестиваль вина в Арени, там действовало всего два маленьких винных завода. Сейчас - уже три завода, также есть сушильня. Благодаря фестивалю, Вайоцдзорская область за эти восемь лет стала популярнее и привлекательнее для инвесторов», – сказала она на пресс-конференции, передает

Манукян также напомнила, что в 2017 году планируется проведение совершенно нового и уникального мероприятия «Дни вина», которое пройдет 5-6 мая в армянской столице.

Директор фонда добавила, что у Армении есть большой потенциал для развития гастротуризма.

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Newsarmenia.am: Традиционный фестиваль вина пройдет в армянском Арени в начале октября
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