Полция Германии задержала марокканца, который планировал устроить теракт у посольства РФ
10 апреля 2017 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лейпциге задержали 24-летнего выходца из Марокко, который планировал устроить теракт у посольства России в Берлине, передает Meduza со ссылкой на Der Tagesspiegel.
По предварительным данным, он собирался смешаться с толпой протестующих, но что именно он замышлял, неизвестно.
По решению суда марокканец, задержанный 8 апреля, помещен под арест на две недели.
В феврале 2017 года предполагаемый террорист угрожал взорваться около образовательного центра в Лейпциге.
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