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Полция Германии задержала марокканца, который планировал устроить теракт у посольства РФ

Полция Германии задержала марокканца, который планировал устроить теракт у посольства РФ
10 апреля 2017 - 18:48 AMT

PanARMENIAN.Net - В Лейпциге задержали 24-летнего выходца из Марокко, который планировал устроить теракт у посольства России в Берлине, передает Meduza со ссылкой на Der Tagesspiegel.

По предварительным данным, он собирался смешаться с толпой протестующих, но что именно он замышлял, неизвестно.

По решению суда марокканец, задержанный 8 апреля, помещен под арест на две недели.

В феврале 2017 года предполагаемый террорист угрожал взорваться около образовательного центра в Лейпциге.

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Meduza: В Германии задержали марокканца, который планировал устроить теракт у посольства России
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