Полция Германии задержала марокканца, который планировал устроить теракт у посольства РФ

PanARMENIAN.Net - В Лейпциге задержали 24-летнего выходца из Марокко, который планировал устроить теракт у посольства России в Берлине, передает Meduza со ссылкой на Der Tagesspiegel.

По предварительным данным, он собирался смешаться с толпой протестующих, но что именно он замышлял, неизвестно.

По решению суда марокканец, задержанный 8 апреля, помещен под арест на две недели.

В феврале 2017 года предполагаемый террорист угрожал взорваться около образовательного центра в Лейпциге.