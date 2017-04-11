Лайнер «Мгер Мкртчян» впервые приземлился в аэропорту Гюмри

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Тарон-авиа» совершила первый рейс в город Гюмри в Ширакской области Армении. Об этом сообщил начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Сергей Аветисян.

«Лайнер, названный в честь Мгера Мкртчяна, совершил 10 апреля первый рейс в Гюмри. Добро пожаловать в аэропорт «Ширак», - написал глава ГУГА на своей странице в социальной сети Facebook.

«Тарон-Авиа» - второй армянский авиаперевозчик (после авиакомпании Armenia – ред.), совершающий полеты в аэропорт «Ширак». Планируется, что «Тарон-Авиа» начнет регулярные и нерегулярные рейсы в Гюмри с 25 апреля.

Ранее стало известно, что «Тарон Авиа» с 26 апреля запускает два новых регулярных международных рейса в Гюмри - из Ростова-на-Дону и из Самары.В гюмрийский аэропорт «Ширак» рейсы также осуществляет российский лоукостер «Победа».