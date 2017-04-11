Американский ультиматум России по Сирии: Оперделитесь, с кем вы
11 апреля 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - России следует определиться, с кем она хочет союзничать: с США или режимом президента Сирии Башара Асада, Ираном и «Хезболлой». Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Republic.ru со ссылкой на Associated Press.
По словам дипломата, Москва может играть важную роль в будущем Дамаска или поддерживать отношения с «группой, которая, по нашему мнению, не отвечает долгосрочным интересам самой России».
«Всем нам очевидно, что правление семьи Асада подходит к концу», – заверил Тиллерсон.
Он выразил надежду, что по итогам урегулирования конфликта в Сирии Асад не будет иметь отношения к руководству страной. По его словам, важно, как именно завершится правление Асада, и в каких условиях произойдет передача власти.
Тиллерсон сделал свое заявление перед двухдневным визитом в Россию, где у него запланирована встреча с главой МИД Сергеем Лавровым. По неподтвержденным данным, госсекретарь США 12 апреля также может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры Тиллерсона пройдут на фоне обострения отношений Москвы и Вашингтона после массированного ракетного удара, нанесенного 7 апреля американскими военными по военной авиабазе в Хомсе. В США объяснили удар химической атакой в Идлибе, за которую несет ответственность режим Асада. Сирия и Россия назвали действия американской стороны актом агрессии.
Ранее Тиллерсон обвинил Россию в срыве соглашения 2013 года по химическому оружию в Сирии. 11 апреля он заявил, что пока неясно, проявила ли Россия в этом случае некомпетентность или она просто не отнеслась серьезно к своим обязательствам по химическому разоружению Сирии. Тиллерсон добавил, что разница между этими подходами «незначительна для жертв».
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