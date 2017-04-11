АРФ «Дашнакцутюн» и РПА обсуждают возможность поствыборного сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и АРФ «Дашнакцутюн» проводят консультации по вопросу создания коалиции. Об этом сообщил журналистам руководитель парламентской фракции АРФД Армен Рустамян.

«Сотрудничество между РПА и «Дашнакцутюн» должно быть продолжено, поскольку есть еще много нерешенных задач, которые партии должны решить совместными усилиями», — сказал Рустамян.

Он отметил, что в настоящее время переговоры по этому поводу продолжаются.

«Когда завершатся переговоры, наша роль и место будет четко обозначено, будут сделаны соответствующие заявления», — сказал он представитель Дашнакцутюн.

Он пояснил, что речь идет не о разделении портфелей, а о качественно новом сотрудничестве.

Рустамян отметил, что результаты выборов говорят о том, что успеха добились силы, которые пошли на сотрудничество, передает Sputnik-Армения.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.