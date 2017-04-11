Представительница Германии на «Евровидение – 2017» посетит Армению
11 апреля 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Певица Левина Мюзик (Levina Music), представляющая Германию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2017», 13 апреля в рамках промо-кампании прибудет в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного телевидения Армении.
Отмечается, что в ходе двухдневного визита Левина с армянскими поклонниками «Евровидения», а также ознакомится с армянской культурой и историей.
Ожидается, что певица также посетит Музей-институт имени Комитаса, встретится с воспитанниками Центра креативных технологий «Тумо».
Ранее представительница Германии присоединилась к объявленному армянской участницей конкурса Арцвик флешмобу Celebrate Diversity (Чествуй многообразие) и исполнила произведение арямнского композитора Комитаса «Какавик».
Инициативу Арцвик поддержали многие другие участники «Евровидения» — кипрский певец армянского происхождения Овиг, Тамара Гачечиладзе из Грузии и белорусский дуэт Naviband.
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