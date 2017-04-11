Представительница Германии на «Евровидение – 2017» посетит Армению

PanARMENIAN.Net - Певица Левина Мюзик (Levina Music), представляющая Германию на международном песенном конкурсе «Евровидение – 2017», 13 апреля в рамках промо-кампании прибудет в Армению. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного телевидения Армении.

Отмечается, что в ходе двухдневного визита Левина с армянскими поклонниками «Евровидения», а также ознакомится с армянской культурой и историей.

Ожидается, что певица также посетит Музей-институт имени Комитаса, встретится с воспитанниками Центра креативных технологий «Тумо».

Ранее представительница Германии присоединилась к объявленному армянской участницей конкурса Арцвик флешмобу Celebrate Diversity (Чествуй многообразие) и исполнила произведение арямнского композитора Комитаса «Какавик».

Инициативу Арцвик поддержали многие другие участники «Евровидения» — кипрский певец армянского происхождения Овиг, Тамара Гачечиладзе из Грузии и белорусский дуэт Naviband.