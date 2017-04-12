Вторым пострадавшим в результате взрывов в Дортмунде стал полицейский
12 апреля 2017 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Офицер полиции, сопровождавший на мотоцикле автобус немецкого футбольного клуба «Боруссия», получил травму в результате взрывов в Дортмунде. У полицейского была диагностирована акустическая травма, из-за чего он некоторое время не сможет исполнять свои обязанности, пишет ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild.
Футболист дортмундской «Боруссии» и сборной Испании Марк Бартра получил перелом лучевой кости в результате взрыва рядом с клубным автобусом перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Монако».
«Диагноз Бартры: перелом лучевой кости и инородные предметы в правом запястье. Проведена операция. Поправляйся, Марк!» — говорится в сообщении клуба в Twitter, пишет Lenta.ru.
Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч с «Монако», сработали три взрывных устройства. Помимо Бартры пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков «Боруссии».
Матч был перенесен на 12 апреля.
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