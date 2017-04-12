Армянские шахматистки на личном ЧЕ: 1 победа, 2 ничьи и 1 поражение
12 апреля 2017 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 апреля в Риге был сыгран первый тур личного чемпионата Европы по шахматам среди женщин (144 участницы, 11 туров).
В этом соревновании Армению представляют члены национальной женской сборной Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.
В стартовом туре Лилит Галоян одержала победу, Элина Даниелян и Лилит Мкртчян сыграли вничью, а Мария Геворгян – проиграла.
По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира.
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