Армянские шахматистки на личном ЧЕ: 1 победа, 2 ничьи и 1 поражение

PanARMENIAN.Net - 11 апреля в Риге был сыгран первый тур личного чемпионата Европы по шахматам среди женщин (144 участницы, 11 туров).

В этом соревновании Армению представляют члены национальной женской сборной Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.

В стартовом туре Лилит Галоян одержала победу, Элина Даниелян и Лилит Мкртчян сыграли вничью, а Мария Геворгян – проиграла.

По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира.