Немецкие правоохранители изучают исламистский след в атаке на автобус «Боруссии»
12 апреля 2017 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Следствие изучает исламистский след атаки на автобус дортмундской футбольной команды «Боруссия».
По информации немецких СМИ, признательная записка, найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного», пишет Deutsche Welle.
В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого «Исламского государства».
Поэтому с настоящего момента спортсмены и другие известные личности «в Германии и других странах-крестоносцах» значатся в «смертном списке «Исламского государства». Авторы подметного письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.
По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба «Боруссия», пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанной записке, следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу.
В то же время, как сообщает dpa, следствие проверяет подлинность второго признательного послания, написанного, возможно, в левацких кругах. По информации агентства, поздно вечером 11 апреля в интернете было опубликовано письмо, составленное в стиле объединения левацких, леворадикальных и левых автономных группировок Antifa. В нем утверждается, что нападение совершено на автобус футбольной команды как «символ политики «Боруссии».
Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч с «Монако», сработали три взрывных устройства. Помимо Бартры пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков «Боруссии».
Матч был перенесен на 12 апреля.
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