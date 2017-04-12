Немецкие правоохранители изучают исламистский след в атаке на автобус «Боруссии»

PanARMENIAN.Net - Следствие изучает исламистский след атаки на автобус дортмундской футбольной команды «Боруссия».

По информации немецких СМИ, признательная записка, найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного», пишет Deutsche Welle.

В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого «Исламского государства».

Поэтому с настоящего момента спортсмены и другие известные личности «в Германии и других странах-крестоносцах» значатся в «смертном списке «Исламского государства». Авторы подметного письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие Tornado не будут выведены из Сирии, и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба «Боруссия», пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанной записке, следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу.

В то же время, как сообщает dpa, следствие проверяет подлинность второго признательного послания, написанного, возможно, в левацких кругах. По информации агентства, поздно вечером 11 апреля в интернете было опубликовано письмо, составленное в стиле объединения левацких, леворадикальных и левых автономных группировок Antifa. В нем утверждается, что нападение совершено на автобус футбольной команды как «символ политики «Боруссии».

Вечером 11 апреля в Дортмунде возле автобуса «Боруссии», перевозившего команду на матч с «Монако», сработали три взрывных устройства. Помимо Бартры пострадал полицейский, получивший акустическую травму. Правоохранительные органы заявили о целенаправленной атаке на игроков «Боруссии».

Матч был перенесен на 12 апреля.