Число погибших в теракте в петербургском метро увеличилось до 15 человек
12 апреля 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Пострадавший при теракте в метро Санкт-Петербурга умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщил представитель ВМА им. С. М. Кирова.
«Сергей Постнов 1977 года рождения умер», — сказал он, передает «Росбалт».
Таким образом число жертв теракта достигло 15 человек, включая самого смертника.
Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля. Взрыв прогремел в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
По данным СК, бомба была приведена в действие уроженцем Киргизии Акбаржоном Джалиловым. По последней информации комитета по соцполитике, в результате теракта постарадали 102 человека. 51 доставили в больницу. Захоронены 13 жертв.
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