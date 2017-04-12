// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Грузия отказалась от закупок российского и иранского газа до конца 2017 года

Грузия отказалась от закупок российского и иранского газа до конца 2017 года
12 апреля 2017 - 14:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что страна отказывается закупать природный газ у «Газпрома» до конца 2017 года.

«Соглашение, которое было оформлено с «Газпромом», дает нам возможность не зависеть от российского газа... Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом»,— сказал министр, передает РИА Новости.

По словам господина Каладзе, по истечении двухлетнего договора с «Газпромом» Грузия будет иметь более твердые позиции, так как будет построено газохранилище. Это позволит еще меньше зависеть от российского газа.

В начале 2017 года грузинская оппозиция попыталась обвинить правительство страны в сдаче государственных интересов при заключении нового соглашения с «Газпромом» о транзите газа в Армению. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к парламенту с призывом усилить надзор за выполнением нового соглашения, а оппозиция потребовала от правительства раскрыть цену, по которой «Газпром» будет оплачивать транзит.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Грузия заявила, что не будет закупать газ у "Газпрома" до конца года
 Самое значимое
Посол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе ПальмирыПосол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе Пальмиры
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Протурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организацийПротурецкие хакеры разместили свастику и видео с Эрдоганом в Twitter-аккаунтах ряда организаций
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Amnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человекAmnesty: В правительственной тюрьме в Сирии казнили более 13 тысяч человек
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млнСМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод Палестине в размере $221 млн
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В США сотни тысяч человек вышли на акции протеста против ракетного удара по Сирии
В Лондоне с 2001 года закрыли 500 церквей и открыли более 400 мечетей
США считают незаконным запланированный референдум по переименованию Южной Осетии
Армения впервые примет участие в конкурсе ПВО «Ключи от неба»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Российские военные в Армении отметили День авиации и космонавтики Более 600 военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей празднуют День авиации и космонавтики на российской авиационной военной базе Эребуни Южного военного округа (ЮВО) в Армении.
Карабах обогнал все страны региона по темпам роста ВВП в 2016 году Арцах по темпам роста экономики обогнал Армению, рост ВВП которой в 2016 году составил 0.2%, и Грузию, рост ВВП которой составил 2.2%
Турция возвела 556-километровую стену на границе с Сирией По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место
Мхитарян поддержал футболистов и болельщиков «Боруссии» в связи со взрывом олузащитник сборной Армении и английской «Манчестер Юнайтед» и экс-игрок дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян направил слова поддержки в связи со взрывом у автобуса с футболистами «Боруссии».