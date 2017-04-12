Грузия отказалась от закупок российского и иранского газа до конца 2017 года

PanARMENIAN.Net - Министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что страна отказывается закупать природный газ у «Газпрома» до конца 2017 года.

«Соглашение, которое было оформлено с «Газпромом», дает нам возможность не зависеть от российского газа... Нам выдается возможность приобрести газ у Азербайджана или Ирана. На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом»,— сказал министр, передает РИА Новости.

По словам господина Каладзе, по истечении двухлетнего договора с «Газпромом» Грузия будет иметь более твердые позиции, так как будет построено газохранилище. Это позволит еще меньше зависеть от российского газа.

В начале 2017 года грузинская оппозиция попыталась обвинить правительство страны в сдаче государственных интересов при заключении нового соглашения с «Газпромом» о транзите газа в Армению. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к парламенту с призывом усилить надзор за выполнением нового соглашения, а оппозиция потребовала от правительства раскрыть цену, по которой «Газпром» будет оплачивать транзит.