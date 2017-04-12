Налбандян: Следующим шагом будет либерализация визового режима с ЕС

PanARMENIAN.Net - ЕС посредством инвестиционной программы внес вклад в строительство высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия. Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая на встрече глав МИД стран Восточного партнерства и Вышеградской четверки и стран, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Налбандян отметил, что констатация ощутимых результатов на предстоящем саммите в Брюсселе будет очень важна для дальнейшей жизнедеятельности Восточного партнерства.

По словам министра, следующим шагом будет диалог по либерализации визового режима со странами ЕС.

Налбандян отметил важность активизации политического сотрудничества, акцентирования обсуждений вокруг инфраструктурных связей, так как это является одним из приоритетов, закрепленных в принятой по итогам Рижского саммита декларации.

Армянский министр напомнил, что 21 марта Армения и ЕС парафировали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое отразит глубину и сущность отношений и определит новые направления сотрудничества.

По словам Налбандяна, инфраструктуры занимают надлежащее место как в Рамочном соглашении, так и в приоритетах партнерства Армении и ЕС на 2017-2020 годы.

В данном контексте он отметил, что Армения вместе с ЕС и другими партнерами занята в различных инфраструктурных программах, и приветствовал решение о расширении Трансевропейской транспортной сети для восточных партнеров.

«В 2016 году важнейшие армянские и грузинские трассы были включены в карту этой сети», - отметил Налбандян.

Взаимосвязанность инфраструктур, по словам министра, не ограничивается транспортным сообщением.

«Посредством инвестиционной программы ЕС внес вклад в строительство высоковольтной линии электропередачи Армения-Грузия», - отметил министр.

По его словам, связи между ЕС и ЕАЭС должны стать частью диалога, направленного на достижение реалистичных и конкретных целей. Армения, как член ЕАЭС и участник Восточного партнерства, готова содействовать этому. Глава МИД также поблагодарил ЕС за содействие в размещении технических средств для проведения парламентских выборов 2 апреля на высоком уровне.

«Оценивая состоявшиеся в начале апреля выборы, ЕС заявил, что они были хорошо организованы, основные свободы в целом соблюдались, а результаты отражают волю граждан Армении. ЕС также выразил готовность работать с избранным демократическим путем новым парламентом и правительством. В свою очередь, Армения также решительно намерена продолжать сотрудничество с ЕС», - подчеркнул Налбандян.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время может начаться диалог вокруг либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.