Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба»

PanARMENIAN.Net - После апрельской войны в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика) вооруженные силы Армении закупили большое количество ПЗРК «Верба». Об этом сообщил заместитель начальника войск противовоздушной обороны ВС Армении, полковник Артур Погосян в интервью газете Hayzinvor.

«После апрельских действий, конечно, были сделаны соответствующие выводы. Были сделаны резкие шаги для ускорения процесса модернизации и оснащения систем ПВО передовых подразделений современными средствами. Мы закупили достаточно большое количество ПЗРК «Игла-С» и «Верба», которые уже задействованы в боевом дежурстве», - сообщил он.

Про возможную закупку ПЗРК «Игла-С» стало известно еще в феврале 2016 года, а про ПЗРК «Верба» в ВС Армении упоминается впервые. Дальность ПЗРК «Игла-С» и «Верба» составляет 0,5-6 км.