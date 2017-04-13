Ким Кардашьян на премьере фильма «Обещание»: Приходите и узнаете настоящую историю армянского народа (видео)
13 апреля 2017 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Певица и актриса Шер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни побывали на премьере фильма «Обещание» (The Promise) в Лос-Анджелесе.
Трио появилось на красной дорожке в кинотеатре TCL вместе с главной звездой фильма, актером Кристианом Бейлом.
«Я так горжусь фильмом. Приходите все и узнаете, наконец, настоящую историю армянского народа», — написала Ким в своем микроблоге в Твиттер.
На премьере драмы присутствовал также Серж Танкян вместе со своей супругой.
К агиткампании в поддержку фильма «Обещание» (The Promise) выступил также армянский футболист Юра Мовсисян. Он разместил в видео на своей странице в социальной сети Facebook.
Фильм «Обещание» поддержали такие знаменитости как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Дон Чидл, Райан Гослинг, Джейсон Бейтман.
«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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