Ким Кардашьян на премьере фильма «Обещание»: Приходите и узнаете настоящую историю армянского народа

PanARMENIAN.Net - Певица и актриса Шер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни побывали на премьере фильма «Обещание» (The Promise) в Лос-Анджелесе.

Трио появилось на красной дорожке в кинотеатре TCL вместе с главной звездой фильма, актером Кристианом Бейлом.

«Я так горжусь фильмом. Приходите все и узнаете, наконец, настоящую историю армянского народа», — написала Ким в своем микроблоге в Твиттер.

На премьере драмы присутствовал также Серж Танкян вместе со своей супругой.

К агиткампании в поддержку фильма «Обещание» (The Promise) выступил также армянский футболист Юра Мовсисян. Он разместил в видео на своей странице в социальной сети Facebook.

Фильм «Обещание» поддержали такие знаменитости как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Дон Чидл, Райан Гослинг, Джейсон Бейтман.

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».