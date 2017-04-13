Переговоры Госсекретаря США в Москве: О чем Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым

PanARMENIAN.Net - Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон 12 апреля в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Лавровым конфликты в Сирии, на Украине, Северную Корею и доверие в двусторонних отношениях. Стороны констатировали, что уровень доверия между двумя странами низкий, но исправление ситуации в интересах всего мира, передает Lenta.ru.

Тиллерсон и Лавров до этого говорили лишь однажды — в немецком Бонне на встрече министров иностранных дел стран G20, а российского лидера госсекретарь увидел впервые c тех пор, как тот вручил ему орден Дружбы. Переговоры глав дипломатических ведомств заняли пять часов, еще два часа они провели в обществе Путина.

«Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам», — рассказал Лавров на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом.

Тиллерсон в свою очередь назвал переговоры продуктивными и тоже пожаловался на низкий уровень доверия между двумя странами.

«Мы должны сделать все, чтобы приостановить деградацию, мы должны восстановить доверие между нашими странами для того, чтобы разрешить вопросы, которые важны для всех нас», — заявил он, пояснив, что две крупные ядерные державы не могут иметь такие двусторонние отношения.

В вопросе оценки химического удара по сирийской провинции Идлиб главы дипведомств разошлись — по словам Тиллерсона, США твердо уверены, что бомбы с отравляющими веществами на город Хан-Шейхун сбросила авиация правительственных сил, и это подкреплено доказательствами. Он заявил, что Асад должен покинуть пост президента, а Россия, его ближайший союзник, может помочь ему понять неизбежность такого исхода событий.

Лавров повторил, что российская позиция неизменна: Россия не делает ставку на конкретного человека, в том числе на Асада, а свою судьбу должны решать сами сирийцы. По инциденту с химическим оружием он призвал к сдержанности и объективному расследованию событий.

«Хочу подчеркнуть нашу стопроцентную убежденность в том, что если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они, в общем-то, не хотят установить истину. А мы будем на этом настаивать», — пояснил министр.

По данным российского Министерства обороны, правительственные ВВС действительно нанесли удар по Хан-Шейхуну, но обычными боеприпасами, а отравление местных жителей было вызвано тем, что бомбы попали по принадлежащим боевикам хранилищам химического оружия.

В итоге обе стороны подтвердили «общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом», а также выказали готовность возобновить Меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, действие которого было приостановлено после ракетного обстрела сирийской авиабазы.

Лавров и Тиллерсон также обсудили ситуацию на Украине, ядерную проблему КНДР и вопросы кибербезопасности. Российский министр пояснил, что и Москва, и Вашингтон выступают за полное выполнение минских соглашений и резолюции Совета Безопасности ООН по Корейскому полуострову. Стороны согласились, что денуклеаризация Корейского полуострова возможна только с помощью политических и дипломатических усилий.

Эти заявления прозвучали на фоне новости о том, что США направили к берегам полуострова подводную лодку со 154 ракетами «Томагавк» на борту. Она должна присоединиться к авианосному ударному соединению во главе с авианосцем «Карл Винсон», которое уже находится в акватории.

Но были и разногласия — госсекретарь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы: по его словам, это уже неоспоримый факт. Лавров же напомнил своему коллеге, что в управление другими государствами вмешивался сам Вашингтон, пытаясь сменить правящие режимы в Сербии, Ираке и Ливии. По мнению главы российского дипведомства, ни одна из этих попыток не была удачной.

Одним из наиболее конкретных итогов переговоров стало решение сформировать рабочую группу по урегулированию вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения. Лавров пояснил, что спецпредставители обеих сторон без эмоций смогут выявить «раздражителей в отношениях», которые накопились за времена правления Барака Обамы.

По словам российского министра, у обеих сторон есть немало перспектив для совместной работы при всем множестве имеющихся как объективных, так и искусственно созданных проблем. «Россия открыта не только к диалогу с США в самых разных областях, но и к совместным действиям, нацеленным на результат, в сферах, которые отвечают интересам обеих стран. Разумеется, мы будем ожидать взаимности от США. Уверен, что сегодняшняя встреча, те многие часы, которые мы провели с Тиллерсоном вдвоем и с президентом России, были потрачены не зря», — подытожил российский министр. Его американский коллега выразил надежду, что им удастся поговорить еще не раз.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков сообщил «Ленте.ру», что в целом визит госсекретаря можно считать успешным. «Лавров выглядел удовлетворенным, но достаточно уставшим. Оба министра произнесли слово "искренний", и, видимо, действительно достигли взаимопонимания и согласовали позиции по ряду важных вопросов», — пояснил он. По словам Шарикова, России удалось избежать наиболее неблагоприятного развития событий — усиления изоляции, а сенсаций вроде новой «перезагрузки» и так никто не ждал.

«Американская сторона сделала все, чтобы поставить Россию перед необходимостью выбирать сторону. «Или вы с нами сотрудничаете и боретесь с Асадом и ИГ, или вы присоединяетесь к государствам-изгоям вроде Северной Кореи и Ирана», однако Москва держалась достойно и сохранила максимально возможную для себя свободу действий», — считает эксперт.

Шариков также заметил, что на фоне популистских заявлений Белого дома Тиллерсон выглядел как хладнокровный переговорщик, проведший откровенный разговор по важным вопросам. «Можно сказать, что потенциал сотрудничества и взаимодействия сохраняется — это самое главное. Я смотрю в будущее с осторожным оптимизмом», — резюмировал он.