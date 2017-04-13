ОБСЕ: В Турции запугивают противников расширения полномочий Эрдогана

PanARMENIAN.Net - В Турции противникам конституционных поправок, предполагающих переход страны от парламентской республики к президентской, сложно проводить полноценную кампанию в преддверии референдума. Об этом заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк в интервью изданию Die Welt.

По его словам, противникам поправок чинят дополнительные препятствия. Некоторых из них запугивают, отмечает он, а правительственные СМИ характеризуют их как врагов и заговорщиков, пишет Deutsche Welle.

Главной проблемой Линк называет аресты депутатов оппозиционных партий, в частности, прокурдской Партии демократии народов (ПНД), члены которой являются главными противниками конституционных поправок. В результате эта партия не может организовать полноценную кампанию в противовес агитирующих «за».

По словам Линка, еще одним препятствием для тех, кто хочет, чтобы во время референдума граждане проголосовали «против», является ограничение свободы собраний, демонстраций и митингов, введенное после неудавшегося путча прошлым летом. Дополнительной проблемой представитель ОБСЕ считает необъективность турецких СМИ и несбалансированность предоставляемой ими информации. К этому привели массовые аресты оппозиционных журналистов и закрытие ряда оппозиционных изданий. По словам Линка, с июля 2016 года были закрыты 158 средств массовой информации, а без работы остались более тысячи журналистов.

Референдум пройдет в Турции 16 апреля. На всенародное голосование будут вынесены поправки в Основной закон, наделяющие президента Реджепа Тайипа Эрдогана беспрецедентной властью. Оппозиция считает поправки в конституцию попыткой узаконить диктатуру в стране.