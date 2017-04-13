В Армении пройдут учения российских артиллеристов с применением РСЗО «Град»
13 апреля 2017 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Артиллеристы Южного военного округа во время учений в Армении уничтожат условного противника из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
«На высокогорном полигоне «Алагяз» в рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Армении приступили к выполнению контрольных стрельб. Всего к занятиям привлечено более 100 военнослужащих, а так же около 30 единиц военной техники», — пояснил Астафьев.
Он добавил, что в течение трех дней перед началом выполнения боевых стрельб на высоте более 2 километров над уровнем моря артиллеристы проводили мероприятия по техническому обслуживанию орудий. В подготовительном периоде военнослужащие сдавали зачеты по знанию материальной части вооружения и военной техники, а также знанию требований мер безопасности при действиях на военной технике.
«В ходе боевых стрельб военнослужащие поражали цели условного противника из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Корректирование огня велось с применением данных подразделений беспилотных летательных аппаратов, а так же систем артиллерийской разведки. В ходе контрольных занятий военнослужащие отработали нормативы по занятию огневых позиции, ведению огня с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям штатными снарядами из РСЗО «Град» на дальностях от 1,5 до 4 километров», — уточнил Астафьев, передает РИА Новости.
По информации пресс-службы ЮВО, особенностью при выполнении стрельб в условиях высокогорья стал расчет данных для поражения целей. В ходе расчетов, по словам Астафьева, приходится учитывать перепады высот целей и огневых позиций артиллерии, а также метеорологические условия, которые влияют на точность поражения целей.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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