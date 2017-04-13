// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении пройдут учения российских артиллеристов с применением РСЗО «Град»

В Армении пройдут учения российских артиллеристов с применением РСЗО «Град»
13 апреля 2017 - 12:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Артиллеристы Южного военного округа во время учений в Армении уничтожат условного противника из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«На высокогорном полигоне «Алагяз» в рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа в Армении приступили к выполнению контрольных стрельб. Всего к занятиям привлечено более 100 военнослужащих, а так же около 30 единиц военной техники», — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в течение трех дней перед началом выполнения боевых стрельб на высоте более 2 километров над уровнем моря артиллеристы проводили мероприятия по техническому обслуживанию орудий. В подготовительном периоде военнослужащие сдавали зачеты по знанию материальной части вооружения и военной техники, а также знанию требований мер безопасности при действиях на военной технике.

«В ходе боевых стрельб военнослужащие поражали цели условного противника из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Корректирование огня велось с применением данных подразделений беспилотных летательных аппаратов, а так же систем артиллерийской разведки. В ходе контрольных занятий военнослужащие отработали нормативы по занятию огневых позиции, ведению огня с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям штатными снарядами из РСЗО «Град» на дальностях от 1,5 до 4 километров», — уточнил Астафьев, передает РИА Новости.

По информации пресс-службы ЮВО, особенностью при выполнении стрельб в условиях высокогорья стал расчет данных для поражения целей. В ходе расчетов, по словам Астафьева, приходится учитывать перепады высот целей и огневых позиций артиллерии, а также метеорологические условия, которые влияют на точность поражения целей.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В Армении артиллеристы ЮВО уничтожат условного противника из РСЗО "Град"
 Самое значимое
В Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозгаВ Армении впервые провели операцию по трансплантации стволовых клеток костного мозга
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Армянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 годаАрмянский Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года
Армянский город Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года. Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Совета глав МИД СНГ в Ташкенте 7 апреля.
В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»В Армении выпустят почтовую марку с изображением первого лауреата премии «Аврора»
На марке будет изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс. Выпуск марки и церемония введения ее в обращение приурочены к проведению особых мероприятий премии «Аврора» – 2017
Полиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в ПетербургеПолиция усилила контроль в ереванском метро после теракта в Петербурге
В ереванском метрополитене усилен режим контроля: осматриваются сумки и рюкзаки подозрительных граждан, осуществляется контроль за камерами видеонаблюдения.
Partner news
 Статьи
Нельзя лишать хлеба «Хлеб приносящего»

Кем являются демонстранты, проводящие сидячую забастовку в защиту Артура Саркисяна

 Самое читаемое в разделе
Армения занимает 114 место в рейтинге богатейших и беднейших стран мира по версии Global Finance
В Ереване появится этнический квартал «Ной»
В Армении арестован экс-командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян
Сторонники Артура Саркисяна проводят шествие по улицам Еревана
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Ибрагимович и Азар претендуют на звание футболиста года в чемпионате Англии Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович и бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар вошли в список претендентов на звание футболиста года в чемпионате Англии по версии профсоюза игроков (ПФА).
«Клуб инвесторов Армении» в 2017 году реализует программы стоимостью $300 млн Об этом 13 апреля сообщил на заседании правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян, представляя проект меморандума о взаимопонимании между правительством и фондом «Клуб инвесторов Армении».
Более 400 предполагаемых членов РПК задержали в Турции МВД Турции 13 апреля сообщило, что силы безопасности накануне задержали 412 человек, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €2.9 млн по делу о теракте в Беслане Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €2.9 млн по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана в 2004 году.