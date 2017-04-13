Более 400 предполагаемых членов РПК задержали в Турции

PanARMENIAN.Net - МВД Турции 13 апреля сообщило, что силы безопасности накануне задержали 412 человек, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Сообщается, что операция прошла в 21 провинции страны. Конфисковано большое количество оружия, боеприпасов, а также документы РПК, передает РИА Новости.

По информации МВД, за минувшую неделю в Турции задержан 131 предполагаемый боевик запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

В ходе антитеррористических операций против ИГ, которые прошли в 13 провинциях Турции, было конфисковано большое количество оружия и боеприпасов.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.