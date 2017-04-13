«Ок Армения»: В Москве рассказали о привлекательности туризма в Армении
13 апреля 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В посольстве Армении в России 12 апреля состоялось презентацией «Ок Армения» рассказали о привлекательности туризма в Армении.
Мероприятие было нацелено на укрепление связи между ключевыми игроками в сфере туризма Армении и России, также реализацию новых совместных инициатив, сообщает пресс-служба посолства РА в РФ.
В презентации приняли участие более 100 представителей российских и армянских туристических операторов, организаторов корпоративных мероприятий, гостиничных комплексов, туристических информационных агентств, а также десяток компаний-производителей армянских товаров и ведущих авиаперевозчиков России.
Отмечается, что в своем выступлении на церемонии открытия мероприятия посол Армении в РФ Вардан Тоганян подчеркнул необходимость углубления сотрудничества в сфере туризма между заинтересованными органами Армении и России и частным сектором, придав также важность освещению возможностей туризма в Армении в медиа.
Для гостей был организован виртуальный тур в Армению и представлены возможности корпоративного туризма в Армении, а также армянские национальные блюда.
В завершение мероприятия состоялся розыгрыш авиабилетов и туристических пакетов для отдыха в Армении.
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