«Ок Армения»: В Москве рассказали о привлекательности туризма в Армении

PanARMENIAN.Net - В посольстве Армении в России 12 апреля состоялось презентацией «Ок Армения» рассказали о привлекательности туризма в Армении.

Мероприятие было нацелено на укрепление связи между ключевыми игроками в сфере туризма Армении и России, также реализацию новых совместных инициатив, сообщает пресс-служба посолства РА в РФ.

В презентации приняли участие более 100 представителей российских и армянских туристических операторов, организаторов корпоративных мероприятий, гостиничных комплексов, туристических информационных агентств, а также десяток компаний-производителей армянских товаров и ведущих авиаперевозчиков России.

Отмечается, что в своем выступлении на церемонии открытия мероприятия посол Армении в РФ Вардан Тоганян подчеркнул необходимость углубления сотрудничества в сфере туризма между заинтересованными органами Армении и России и частным сектором, придав также важность освещению возможностей туризма в Армении в медиа.

Для гостей был организован виртуальный тур в Армению и представлены возможности корпоративного туризма в Армении, а также армянские национальные блюда.

В завершение мероприятия состоялся розыгрыш авиабилетов и туристических пакетов для отдыха в Армении.