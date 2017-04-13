Минтранс: Пассажироперевозки из Армении в Россию будут осуществляться только из автовокзалов

PanARMENIAN.Net - Международные пассажирские перевозки из Армении в Россию отныне будут осуществляться только из автовокзалов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

«Мы призываем покупать билеты только в кассах автовокзалов и пользоваться услугами регулярных пассажирских перевозок, так как эти перевозки более высокого качества и. что самое, главное безопасные. Билеты можно приобрести во всех филиалов компании «Айавтокайран» в Ереване и в остальных районах» ,- заявил первый заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Арам Арсенян.

Отмечается, что компании, осуществляющие не регулярные пассажироперевозки, должны обеспечивать транспортировку только туристических групп.

Сотрудники транспортного управления уже более недели проводят проверки на приграничных контрольно-пропускных пунктах, которые, по словам Арсеняна, будут носить периодический характер.

«Тем компаниям, которые до сих пор действовали вне рамок закона, предлагаем привести свою деятельность в соответствие с действующим порядком, в противном случае в их отношении будут применены меры административной ответственности»,- сказал он.

Ранее министерство объявило конкурс среди компаний-перевозчиков по 12 регулярным маршрутам в Россию. В конкурсе приняли участие 20 компаний, из которых были отобраны 11 лучших перевозчиков, которые представили соответствующие стандартам автобусы и опытных водителей.