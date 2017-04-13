Шер призвала Великобританию признать Геноцид армян

PanARMENIAN.Net - Американская певица и актриса Шер (Шерилин Саркисян) призвала официальный Лондон признать Геноцид армян 1915 года. Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.

По мнению Шер, власти в Вашингтоне и Лондоне не классифицируют гибель армянского населения в последние годы существования Османской империи как геноцид «по доброте душевной».

В то же время получить от Армении что-либо взамен эти государства не могут.

«Мы - маленькие. Армения не имеет выхода к морю. У нас нет нефти. Нам им нечего дать», - пояснила певица, передает ТАСС.

На вопрос о том, ожидает ли она, что президент США Дональд Трамп все же признает Геноцид армян, Шер ответила: «Нет».

Певица уже неоднократно высказывалась на тему событий, которые пришлось пережить армянскому населению Османской империи в годы Первой мировой. Так, в 2014 году она сравнила Геноцид армян с истреблением индейцев в Северной Америке.

«Геноцид - это истина, хотя турки и отрицают его. Но это произошло! Также, как и мы убивали коренных американцев, турки убили армян», — заявила она.

В 2015-м она дала понять, что, с одной стороны, не считает далеких потомков османов ответственными за события вековой давности, но с другой, призвала официальную Анкару к объективной оценке произошедшего.

Ранее сообщалось, что певица и актриса Шер, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни побывали на премьере фильма «Обещание» (The Promise) в Лос-Анджелесе. Трио появилось на красной дорожке в кинотеатре TCL вместе с главной звездой фильма, актером Кристианом Бейлом.

Шер, родившаяся в 1946 году в Калифорнии и отметившая в 2016 году 70-летие, имеет наполовину армянское происхождение. Ее отец - Джон Саркисян - выходец из Армении, работавший водителем, мать - Джорджия Холт (урожденная Джеки Джин Кроуч) - актриса с англосаксонскими, французскими, индейскими и цыганскими корнями. Шер является лауреатом премий «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус».