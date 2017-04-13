Трамп: Все будет хорошо у США и России
13 апреля 2017 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российско-американские отношения нормализуются. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
«Все будет хорошо у США и России. В свое время все придут в чувство, и настанет прочный мир», – написал американский президент.
Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон 12 апреля в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Лавровым конфликты в Сирии, на Украине, Северную Корею и доверие в двусторонних отношениях. Стороны констатировали, что уровень доверия между двумя странами низкий, но исправление ситуации в интересах всего мира.
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