Трамп: Все будет хорошо у США и России

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российско-американские отношения нормализуются. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Все будет хорошо у США и России. В свое время все придут в чувство, и настанет прочный мир», – написал американский президент.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон 12 апреля в Москве обсудил с президентом России Владимиром Путиным и своим российским коллегой Сергеем Лавровым конфликты в Сирии, на Украине, Северную Корею и доверие в двусторонних отношениях. Стороны констатировали, что уровень доверия между двумя странами низкий, но исправление ситуации в интересах всего мира.