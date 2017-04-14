США сбросили крупнейшую в своем арсенале бомбу на Афганистан

PanARMENIAN.Net - США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане.

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как «мать всех бомб», была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась, передает BBC.

Ее сбросили на комплекс туннелей, используемых боевиками запрещенной экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ) в районе Ачин в провинции Нангахар недалеко от границы с Пакистаном. Как сказал командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, «джихадистские группировки несут потери, и ради того, чтобы отстоять свои позиции, они используют самодельные взрывные устройства, бункеры и туннели».

«Это самый подходящий боеприпас для уничтожения преград и поддержания темпов нашего наступления», - заявил американский генерал.

Несколько неуклюжее название этой бомбы – «мать всех бомб», или GBU-43 - говорит само за себя. Это самое разрушительное неядерное оружие в арсенале США.

Эта бомба огромных размеров управляется с помощью навигационной системы GPS. Похоже, ее впервые опробовали в настоящих боевых условиях.

Ее сбросили с борта МС-130, разновидности военно-транспортного самолета Hercules, адаптированного для спецназа США. Внутри самолета она располагается в специальной люльке, из которой высвобождается с помощью парашюта.

Она производит мощнейший взрыв с огромным радиусом действия. Это более крупная модель похожего оружия, применявшегося в ходе вьетнамской войны.

Стратегия администрации Дональда Трампа по Афганистану пока не выработана, однако применив GBU-43, власти США недвусмысленно показали, что экстремистская группировка «Исламское государство» - одна из главных мишеней, и бороться с ней Америка намерена, где бы группировка ни обосновалась.

По словам экспертов, «Исламское государство» не нашло в Афганистане той поддержки местного населения, на которую рассчитывало, а потому не сумело создать в этой стране широкую политическую базу.

По разным данным, в Афганистане воюют от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков ИГ.

Командование армии США утверждает, что с начала 2016 года боевики несут большие потери благодаря воздушным ударам американских ВВС и действиям наземных сил афганской армии.