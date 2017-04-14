Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» (МЮ) и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (1:1) по версии УЕФА.

Армянский футболист на 36-й минуте вывел манкунианцев вперед. Его команда лидировала большую часть встречи, но пропустила ответный мяч на 86-й минуте. В активе Генриха уже четыре гола в семи матчах Лиги Европы текущего сезона.

Ответный матч между МЮ и «Андерлехтом» пройдет 20 апреля в Англии.

В нынешнем сезоне 28-летний Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.