Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»
14 апреля 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» (МЮ) и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (1:1) по версии УЕФА.
Армянский футболист на 36-й минуте вывел манкунианцев вперед. Его команда лидировала большую часть встречи, но пропустила ответный мяч на 86-й минуте. В активе Генриха уже четыре гола в семи матчах Лиги Европы текущего сезона.
Ответный матч между МЮ и «Андерлехтом» пройдет 20 апреля в Англии.
В нынешнем сезоне 28-летний Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Самое значимое
Поединок между 37-летним Абрахамом и 29-летним Красником состоится 22 апреля в немецком Эрфурте.
Объем частных инвестиций в сферу спорта Армении в 2017 года составит более $6 млн. 787.6 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи.
Армянский штангист Симон Мартиросян, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Хорватии, посвятил свою победу всему армянскому народу.
В хорватском городе Сплит на продолжащем чемпионате Европы по тяжелой атлетике в женском первенстве в весовой категории 75 кг выступила Сона Погосян.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
«Цветы для Элджернона» Дэниела Киза издали на армянском языке По признанию переводчика произведения Айка Фелекяна, для него работа над «Цветами для Элджернона» была вызовом.
Дело незаконно арестованного в Баку Уелданова-Галустяна направили в суд по тяжким преступлениям По завершении следствия дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и поступило в производство судьи Самира Алиева
Эрдоган исключил выдачу Германии и освобождение немецкого журналиста Дениза Юджела Берлин отказывается экстрадировать граждан Турции по запросу Анкары, заявил Эрдоган, поэтому немецкий журналист также не будет передан ФРГ
В Нью-Йорке издали книгу об уникальных армянских хачкарах В центре «Зохраб» Армянской епархии Нью-Йорка прошла презентации книги армяно-канадского фотографа Грайра Хок Хачеряна (Hrair Hawk Khatcherian) об армянских хачкарах (крест-камнях).