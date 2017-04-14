В Нью-Йорке издали книгу об уникальных армянских хачкарах
14 апреля 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В центре «Зохраб» Армянской епархии Нью-Йорка прошла презентации книги армяно-канадского фотографа Грайра Хок Хачеряна (Hrair Hawk Khatcherian) об армянских хачкарах (крест-камнях), передает Sputnik-Армения со ссылкой на Masis Post.
Хок Хачерян работал над книгой с 1993 года, побывав в 45 странах мира в поисках интересных хачкаров. В ней содержится более 1000 изысканных фотографий хачкаров, и ни один из них не похож на другой.
Отмечается, что книга является настоящим сокровищем для тех, кто ценит красоту и уникальность хачкаров, которые распространены по всей территории Армении.
«Слово «хач» означает крест на армянском языке. У меня фамилия Хачерян, что также стало причиной фотографирования хачкаров…Эти хачкары не создаются за одну ночь. Мастера в основном создали хачкары в связи с важными событиями. К таким относились, например, рождение ребенка, хороший урожай или основание нового села», — сказал фотограф.
Отмечается, что некоторые хачкары содержали секретное послание, известное лишь сведующим.
Особое внимание уделяется созданным в Карабахе хачкарам, особенно в монастыре Дадиванк IX века.
Издание пишет, что большое количество хачкаров можно было найти на кладбище около города Джульфа в Нахичеване, однако в начале 2000-х годов они были разрушены азербайджанской стороной.
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