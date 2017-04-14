Дело незаконно арестованного в Баку Уелданова-Галустяна направили в суд по тяжким преступлениям

PanARMENIAN.Net - Предварительное следствие по делу незаконно арестованного в Азербайджане гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова-Галустяна завершилось. По завершении следствия дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и поступило в производство судьи Самира Алиева.

Подготовительное судебное заседание назначено на 26 апреля, пишет Haqqin.az.

Как заявил адвокат Уелданова Губад Салаев, его подзащитный не признает себя виновным ни по одному из выдвинутых против него обвинений и готов доказать свою невиновность на суде.

Гражданин России армянского происхождения Марат Уэлданов-Галустян был задержан 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана по ст. 234.4.3 УК Азербайджана — «за производство, хранение, оборот и транспортировку наркотиков». Через несколько дней после задержания в посольство обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже.

Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.