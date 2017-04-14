«Цветы для Элджернона» Дэниела Киза издали на армянском языке
14 апреля 2017 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении издали книгу «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза на армянском языке. По признанию переводчика произведения Айка Фелекяна, для него работа над «Цветами для Элджернона» была вызовом.
«Каждый раз, когда находил новое решение (в переводе – ред.), всякий раз, когда, наконец, достигал наилучшего варианта, я искренне восхищался тем, насколько богат и гибок армянский язык. Он дает бесконечные возможности для игры слов», - сказал Фелекян.
Он признался PanARMENIAN.Net что работа над книгой заняла полтора месяца.
«Я буду продолжать переводить научно-фантастические произведения, чтобы на армянском языке их было как можно больше. Уже давно, богатая библиотека научной фантастики на армянском языке – моя главная мечта», - отметил Фелекян.
Согласно информации Фелекяна, «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза на армянском языке можно приобрести в магазине «Армянская книга».
«Цветы для Элджернона» (Flowers for Algernon) — научно-фантастический рассказ Дэниела Киза. Первоначально был издан в апрельском номере «Журнала фэнтези и научной фантастики» в1959 году, получил премию «Хьюго» за лучший короткий научно-фантастический рассказ (1960).
В дальнейшем Киз дописал рассказ до полноценного романа (под тем же названием), получившего премию «Небьюла» как лучший роман в 1966 году.
Фото Айка Фелекяна
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