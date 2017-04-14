Молодежный оркестр Армении успешно выступил на фестивале имени Бетховена в Польше
14 апреля 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственный молодежный оркестр Армении выступил 11 апреля с концертом в рамках Пасхального фестиваля имени Людвига ван Бетховена в Польше. Об этом сообщает управление по связям с общественностью оркестра.
Под руководством дирижера Сергея Смбатяна в концертном зале Варшавской филармонии Молодежный оркестр представил произведения Арама Хачатуряна, Лазаря Сарьяна, Николая Римского-Корсакова.
По словам президента ассоциации «Людвига ван Бетховена» Эльжбеты Пендерецкой, концерт доказал, что Армения может гордиться великолепным оркестром во главе с ярким дирижером Сергеем Смбатяном.
«Оркестр оценила не только польская аудитория, но и международное сообщество», - отметила она.
Посол Армении в Польше Эдгар Казарян отметил, что его переполняют чувства гордости, радости, волнения, поскольку талантливая молодежь познакомила польского зрителя с армянской классической музыкой, а концерт вызвал просто шквал аплодисментов.
Концерт оркестра, прошедший в Варшаве в рамках Пасхального фестиваля, был посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей и 650-летию основания армянской общины в Польше. С оркестром выступили солисты Нарек Ахназарян (виолончель) и Ярослав Надрзицкий (скрипка).
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