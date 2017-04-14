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Юрий Хачатуров назначен генеральным секретарем ОДКБ

Юрий Хачатуров назначен генеральным секретарем ОДКБ
14 апреля 2017 - 14:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральным секретарем ОДКБ со 2 мая 2017 года назначен Юрий Хачатуров. Об этом заявил и.о. генсека организации Валерий Семериков.

Генерал-полковник Хачатуров занимал должность главы ГШ ВС республики с апреля 2008 года. Юрий Хачатуров окончил Тбилисское артиллерийское командное Краснознаменное училище, служил в Дальневосточном военном округе, Белорусском военном округе. С 1987 по 1989 гг. служил в должности начальника штаба ракетных войск и артиллерии 5 гвардейской мотострелковой дивизии 40 армии в Афганистане. Хачатуров был участником карабахской войны.

«При рассмотрении вопроса о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности единогласно принято решение назначить со 2 мая Хачатурова Юрия Григорьевича», — заявил журналистам по итогам неформального саммита ОДКБ Семериков, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что главы государств приняли решение о награждении бывшего генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи знаком отличия I степени Cовета коллективной безопасности ОДКБ.

Также, по его словам, в ходе неформального саммита президенты стран ОДКБ рассмотрели «вопросы военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и приняли ряд дополнительных указаний по нашей работе по противодействию угрозам безопасности».

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

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