Суд в Армении отклонил иск блока ОРО с требованием признать недействительными итоги выборов

PanARMENIAN.Net - Административный суд Армении 14 апреля отклонил иск блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) с требованием признать недействительным решение ЦИК РА №157-А от 8 апреля 2017 года, а также заставить Центризбирком собрать в единую базу все взятые в ходе голосования на парламентских выборах 2 апреля электронные отпечатки пальцев избирателей и провести сравнительный анализ с целью выявить возможные совпадения.

«Не думаю, что борьба на этом завершится. Это не проблема одной партии, одного блока, это проблема всего армянского народа», – сказал на брифинге после оглашения судебного вердикта представитель ОРО Грайр Аванесян, передает Panorama.am.

При этом политик отметил, что после обсуждений будет принято комплексное решение о том, в каких направлениях продолжить борьбу.

По его словам, подобный сравнительный анализ вывел бы Армению на качественно новый уровень. «Пожалуй, мы пришли бы к новой степени прозрачности», – добавил он.

13 февраля бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, лидер партии «Единение» («Консолидация»), экс-глава МИД РА Вардан Осканян и председатель партии «Наследие» Раффи Ованнисян в преддверии парламентских выборов 2 апреля с.г. подписали меморандум о создании блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО). В первую десятку пропорционального избирательного списка данного блока в следующем порядке были включены: Сейран Оганян (беспартийный), Армен Мартиросян («Наследие»), Вардан Осканян («Единение»), Элинар Варданян («Единение»), Ваагн Ованнисян («Наследие») Андраник Теванян («Единение»), Степан Маркарян («Единение»), Сусанная Мурадян («Наследие»), Гегам Назарян («Единение»), Гарник Саакян («Наследие»), Раффи Ованнисян («Наследие»). Список состоял из 148 кандидатов. Однако, согласно данным ЦИК РА, Блок «Оганян-Раффи-Осканян» по итогам голосования 2 апреля набрал всего 2,07% и не преодолел минимальный порог в 7%.