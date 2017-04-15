Генсек ООН: Ливия может вернуться в состояние широкомасштабного конфликта
15 апреля 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о риске того, что Ливия вернется в состояние широкомасштабного конфликта.
По его информации, озабоченность по этому поводу генсек выразил в своем докладе СБ ООН, в котором сослался на нестабильную ситуацию в области безопасности в Триполи, а также продолжающийся политический кризис в стране, передает ТАСС со ссылкой на AP.
По его мнению, хотя боевики «Исламского государства» (ИГ) больше не контролируют территории в Ливии, отдельные террористы группировки остаются в стране и совершают нападения в разных ее районах.
В начале марта 2017 года усилилась напряженность на востоке Ливии в связи с возобновившимися боестолкновениями в районе так называемого нефтяного полумесяца вдоль средиземноморского побережья страны. Одновременно усилилось вооруженное противостояние в столице страны Триполи. В ряде районов города, главным образом в кварталах, где расположены правительственные учреждения, развернулись ожесточенные бои между вооруженными милицейскими формированиями. Очередная вспышка насилия в Триполи повлекла разрушения, имеются жертвы среди мирного населения.
В настоящее время в Ливии действуют три правительства - поддерживаемое международным сообществом правительство национального согласия Ливии, правительство национального спасения Халифы аль-Гвейля, а также восточный «временный» кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани.
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