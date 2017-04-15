Число погибших террористов при авиаударе США в Афганистане возросло до 90 человек

PanARMENIAN.Net - Число боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), погибших в результате применения США в Афганистане неядерной бомбы GBU-43/B, достигло 90, пишет «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

«Во время бомбардировки погибло по меньшей мере 92 боевика ИГ»,— рассказал губернатор Ачинского района Эсмаил Шинвари.

При этом представитель провинции Нангархар Атталла Хогьяни заявил о 90 жертвах.

Ранее сообщалось о 80 погибших в результате авиаудара США боевиках ИГ. При этом в террористической организации данные о жертвах отрицают.

13 апреля американские военные сбросили на афганскую провинцию Нангархар неядерную бомбу, которую сами называют «матерью всех бомб» (Mother Of All Bombs, MOAB). Бомба должна была уничтожить тоннели и пещеры, использовавшиеся боевиками ИГ.