Одного из основных помощников главаря ИГ убили под Мосулом
17 апреля 2017 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Один из основных помощников главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади по кличке «Эмир Кавказа» убит в городе Талль-Афар, расположенном к западу от Мосула.
Как этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на собственный неназванный источник, высокопоставленный функционер ИГ был «убит Богом» возле дома, где он проживал. В связи с этим событием боевики начали широкомасштабную операцию по поиску вероятных убийц и прочесывают городские кварталы, пишет Lenta.ru.
По словам источника, неоднократные убийства высокопоставленных деятелей ИГ могут свидетельствовать о глубоких противоречиях между представителями различных течений внутри руководства группировки.
4 апреля сообщалось о ликвидации в Мосуле высокопоставленного боевика по имени Абу Мухаджира ар-Руси предположительно, гражданина России. Вместе с ним были убиты шесть его помощников.
Тремя днями ранее в результате авиаудара погиб Айяд аль-Джумайли, ближайший соратник аль-Багдади. Он был ликвидирован в городе Эль-Каим в граничащей с Сирией западной провинции Анбар. Террорист курировал в ИГ вопросы обеспечения безопасности.
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