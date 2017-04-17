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Тегеран призвал Ереван и Баку не позволять вмешаться в карабахский конфликт третьим сторонам

Тегеран призвал Ереван и Баку не позволять вмешаться в карабахский конфликт третьим сторонам
17 апреля 2017 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) Хоссейн Дехган призвал к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом он заявил 16 апреля во время встречи с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, который находится с официальным визитом в Тегеране. Об этом сообщили в Минобороны Ирана.

Дехган выразил надежду, что Азербайджан и Армения не позволят третьим сторонам вмешиваться в конфликт, что только может привести к его усугублению.

Министр отметил, что в регионе нет места для нового кризиса.

Высокопоставленная военная делегация во главе с Закиром Гасановым прибыла в Тегеран 15 апреля по приглашению министра обороны Ирана.

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.

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Азербайджано-карабахский конфликт

Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.

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