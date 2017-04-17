Главный тренер Армении по боксу: Доволен итогами тбилисского турнира

PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Армении по боксу Давид Торосян прокомментировал итоги международного турнира имени Давида Квачадзе, прошедшего в Тбилиси.

На турнире в Тбилиси семь из восьми армянских боксеров завоевали медали на международном турнире.

«За исключением супертяжеловеса Давида Чалояна все смогли занять призовые места, в том числе, три первых», — отметил Торосян, передает НОК РА.

Отмечается, что турнир в Тбилиси собрал довольно сильных участников. Хозяева выступили основным составом, приехали сборные России, Украины, Азербайджана.

Торосян отметил, что сейчас боксеры продолжат готовиться к чемпионату Европы в Харькове (14-26 июня).

«Одна часть боксеров продолжат тренироваться со мной в «Динамо», остальные — на местах. В конце мая (2017 года - ред.) планируем поездку в Варшаву, где проведем совместный сбор и товарищеский матч со сборной Польши. До этого, по всей вероятности, проведем учебно-тренировочный сбор в Цакхадзоре», — отметил Торосян.

Главный тренер также сообщил, что в мае состоятся чемпионаты республики среди юношей и молодежи. Сроки будут уточнены в ближайшее время.