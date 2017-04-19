РПК взяла на себя ответственность за гибель четырех турецких солдат на востоке страны

PanARMENIAN.Net - Боевое крыло запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана HPG взяло на себя ответственность на очередную атаку против турецких солдат, в результате которой погибли четверо силовиков.

Как говорится в сообщении медиа-центра HPG, 16 апреля бойцы HGP и женского отряда YJA-Star («Отряд свободных женщин») атаковали солдат в местности Эртуш провинции Хаккари. Один солдат был убит.

После этой атаки на место боя прибыло подкрепление. Однако турецкие солдаты попали в засаду, еще трое из них погибло, пишет РИА Новости.

После этого турки обстреляли местность с помощью артиллерии. О своих потерях HPG не сообщает.

Ранее две атаки на турецких солдат, в результате которых погибло 5 военнослужащих, совершили бойцы HPG (боевого крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) на востоке страны.

HPG («Народные силы самообороны») – боевое крыло РПК. Одной из частей HPG являются женские отряды YJA-Star.

Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.