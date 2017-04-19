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Лавров: Россия не против возобновления транзита грузов через Абхазию в Армению

Лавров: Россия не против возобновления транзита грузов через Абхазию в Армению
19 апреля 2017 - 15:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская сторона не видет проблем в возобновлении транзита грузов через Абхазию в Армению. Об этом во время визита в Абхазию заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос заинтересована ли Россия в возобновлении транзита грузов через Абхазию в Армению.

«Мы знаем, что наши армянские коллеги заинтересованы в возобновлении транзита. Сегодня президент Абхазии сказал, что он против этого не возражает. Поэтому это зависит уже не от нас, а от других стран, куда транзит может следовать», - сказал Лавров.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, в свою очередь, отметил, что открытие маршрута положительно отразится на экономике страны, пишет Sputnik-Абхазия.

«Это поможет иметь дополнительные средства, я не сомневаюсь, что процесс может быть разрешен», — подчеркнул Хаджимба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом 18 апреля.

Речь идет о «Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой тогдашний лидер Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию — но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их.

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