ОЗХО подтвердила применение зарина или его аналога в сирийском Идлибе
19 апреля 2017 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) Ахмет Узюмджю заявил, что при газовой атаке 4 апреля в сирийском Идлибе использовался зарин или его аналог. Слова руководителя организации процитировали представители британской делегации.
Они утверждают, что эти данные получены после проведения необходимых анализов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
13 апреля сообщалось, что власти Сирии выразили готовность предоставить экспертам ОЗХО доступ на авиабазу Шайрат, на которой якобы хранится зарин, примененный при атаке в городе Хан-Шейхун.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По объекту было выпущено 58 крылатых ракет. По мнению Вашингтона, именно с этой авиабазы взлетели самолеты с запрещенными боеприпасами на борту.
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