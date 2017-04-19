Нацстатслужба Армении: Количество браков и разводов в стране постепенно снижается
19 апреля 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество зарегистрированных в Армении браков и разводов, начиная с 2014 года, постепенно снижается. Об этом заявила 19 апреля журналистам начальник отдела переписи населения и демографии Нацстатслужбы Карине Куюмджян.
«Если в 1991-1993 годы в Армении было зарегистрировано более 28 тысяч браков, то с 1993-го по 2001 годы этот показатель сократился до 11 тысяч. За следующее десятилетие показатель вырос до 19 706 браков в 2011 году, и он почти не изменился в 2012 году. Начиная с 2014 года, данный показатель вновь снизился», - заявила Куюмджян.
Согласно официальной статистике в 2014 году в Армении было зарегистрировано 18 912 браков, в 2015-ом - 17 603, в 2016-ом - 16 294.
По словам Куюмджян, самый высокий показатель разводов был зарегистрирован в 2014 году – 4 496, после чего резко сократился до 3 670 в 2015 году и 3 648 - в 2016 году, пишет «Новости-Армения».
«Среди стран СНГ Армения находится в числе государств, где уровень разводов находится на достаточно низком уровне»,- добавила Куюмджян.
В свою очередь семейный психолог Аркадий Меграбян добавил, что часто причиной разводов становится неготовность пары к совместной семейной жизни.
«Семья предполагает некоторые обязательства, которые могут войти в противоречие с личностными качествами. Следовательно, когда человек больше думает о своем эго, чем о семье, начинаются конфликты», - сказал он.
По словам психолога в армянских семьях зачастую неправильно распределяются роли мужчины и женщины.
«Женщина часто выступают в более доминирующей роли, чем мужчина, и такие союзы, к сожалению обречены», - сказал он.
Согласно статистике, больше всего в Армении вступают в брак жители Вайоцдзорской области, Еревана и Котайкской области, а меньше всего - Ширакской области. В Лорийской области зарегистрировался самый высокий показатель разводов, а во всех остался областях Армении данный показатель ниже среднестатистического по республике.
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