Захарова: Встреча глав МИД Армении, Азербайджана и РФ возможна, но точной информации пока нет

PanARMENIAN.Net - Внешнеполитическое ведомство России не исключает возможности проведения трехсторонней встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию. Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вероятность таких контактов по карабахскому урегулированию существует. Конкретных очертаний таких контактов пока нет. Как только появятся, мы обязательно проинформируем об этом», — заявила Захарова, пишет Sputnik-Армения.

Официальный представитель МИД России не исключила также вероятности обсуждения темы карабахского урегулирования в ходе предстоящей встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.

16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.