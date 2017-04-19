Тхэквондист Арсен Григорян стал победителем международного турнира Fujairan Open 2017
19 апреля 2017 - 18:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальная сборная Армении по тхэквондо приняла участие в представительном международном турнире Fujairan Open 2017 в иранском городе Сари.
В весовой категории 87 кг Арсен Григорян завоевал золотую медаль. Личным тренером Арсена является чемпион Европы 2008 года Арман Еремян.
В весовой категории 68 кг Сергей Вардазарян (личный тренер – Арсен Аветисян) завоевал бронзовую медаль, пишет пресс-служба НОК Армении.
Всего в турнире категории G-1 приняли участие 26 команд из 19 стран.
В общекомандном зачете сборная Армении заняла 4-е место (третье среди стран). За армянскую национальную команду также выступили Альберт Оганесян, Гарегин Махмурян (58 кг), Генрих Бадалян (68 кг) и Давид Вардумян (74 кг).
Сборная Армении выступила в Иране под руководством главного тренера Геворга Даниеляна. Возглавил делегацию вице-президент и исполнительный директор Федерации тхэквондо Армении Вардан Каграманян.
Теперь национальная сборная будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в мае в южнокорейском Муджу.
Самое значимое
Поединок между 37-летним Абрахамом и 29-летним Красником состоится 22 апреля в немецком Эрфурте.
Объем частных инвестиций в сферу спорта Армении в 2017 года составит более $6 млн. 787.6 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи.
Армянский штангист Симон Мартиросян, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Хорватии, посвятил свою победу всему армянскому народу.
В хорватском городе Сплит на продолжащем чемпионате Европы по тяжелой атлетике в женском первенстве в весовой категории 75 кг выступила Сона Погосян.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Galaxy Note 8 первым из смартфонов Samsung получит двойную камеру Основная камера сможет обеспечить 3-кратный оптический зум, сочетая 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото модуль, все это с двойной системой оптической стабилизации изображения
Парламент Великобритании проголосовал за досрочные выборы За проголосовали 522 депутата, 13 — против. Выборы пройдут 8 июня. Соответствующее предложение было направлено законодателям премьер-министром Терезой Мэй
Instagram для Android теперь будет работать в офлайн-режиме Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Авиакомпания «Армения» возобновляет прямые рейсы из Еревана в Тель-Авив Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Первый полет по данному маршруту будет совершен 17 мая