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Тхэквондист Арсен Григорян стал победителем международного турнира Fujairan Open 2017

Тхэквондист Арсен Григорян стал победителем международного турнира Fujairan Open 2017
19 апреля 2017 - 18:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальная сборная Армении по тхэквондо приняла участие в представительном международном турнире Fujairan Open 2017 в иранском городе Сари.

В весовой категории 87 кг Арсен Григорян завоевал золотую медаль. Личным тренером Арсена является чемпион Европы 2008 года Арман Еремян.

В весовой категории 68 кг Сергей Вардазарян (личный тренер – Арсен Аветисян) завоевал бронзовую медаль, пишет пресс-служба НОК Армении.

Всего в турнире категории G-1 приняли участие 26 команд из 19 стран.

В общекомандном зачете сборная Армении заняла 4-е место (третье среди стран). За армянскую национальную команду также выступили Альберт Оганесян, Гарегин Махмурян (58 кг), Генрих Бадалян (68 кг) и Давид Вардумян (74 кг).

Сборная Армении выступила в Иране под руководством главного тренера Геворга Даниеляна. Возглавил делегацию вице-президент и исполнительный директор Федерации тхэквондо Армении Вардан Каграманян.

Теперь национальная сборная будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в мае в южнокорейском Муджу.

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