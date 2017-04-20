Призывникам в Армении могут предложить служить 3 года за $10.000
20 апреля 2017 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении те призывники, которые захотят служить в воинской части, осуществляющей боевое дежурство, получат право на прохождение службы по новой системе - срочная-контрактная. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян, представляя программу «Ес эм» («Я»).
По его словам, служба продлится 3 года, из которых суммарно 7 месяцев военнослужащий проведет на гражданке. Начиная с 6-го месяца службы, ежемесячно военнослужащий будет служит по системе 1+1+2: неделю - на каникулах, неделю - готовясь к боевому дежурству, и еще 2 недели - на передовой.
Таким образом, после призыва 5 месяцев продлится образовательный этап, после которого военнослужащий приступит к службе, в течение которой 7 месяцев из 31-го проведет дома, а 24 - в военской части или на передовой.
Перед каждым отпуском ему будет выдана сумма на отпускные затраты, а по окончании службы на личный счет военнослужащего будет переведено около 5 млн драм (около $10.000), которые он сможет потратить на одну из ц трех целевых программ:
1.доступное жилье (ипотечная программа),
2. мини-ферма (программа для призывников из сел),
3. возмещение расходов на обучение.
Прогламма станет альтернативной, и у призывника будет возможность выбрать стандартный действующий вариант. Программа будет выдвинута на общественное обсуждение.
На обязательную военную службу в Армении призываются граждане РА мужского пола в возрасте от 18 до 27, а для офицеров запаса первой группы до 35 лет, которые после рассмотрения их состояния здоровья, считаются годными для прохождения военной службы в мирных условиях. Призыв рядовых производится по приказу президента РА дважды в год : в апреле-июне и октябре-декабре.В настоящее время срок обязательной военной службы составляет 2 года.
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